عراق دچار بنبست سیاسی شده است
شروط مالکی برای انصراف از نامزدی نخستوزیری شروط سختی تعیین کرده است
در حالی که نوری مالکی برای انصراف از نامزدی نخستوزیری شروط سختی تعیین کرده است، برخی جریانهای سیاسی بر ضرورت تمدید مأموریت محمد شیاع سودانی برای مقابله با تحریمهای احتمالی آمریکا تأکید دارند.
یک منبع آگاه در «چارچوب هماهنگی» روز پنجشنبه، ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴)، فاش کرد که نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، در پیامی به شرکای سیاسی خود اعلام کرده است تنها در صورتی از نامزدی نخستوزیری کنارهگیری میکند که محمد شیاع سودانی یا حیدر عبادی جایگزین او نشوند. وی تأکید کرده که فرد منتخب باید مورد تأیید مستقیم او باشد.
شکاف در جبههی شیعی
گزارشها حاکی از آن است که چارچوب هماهنگی به سه جناح تقسیم شده است:
۱. جناح حامی مالکی (شامل مالکی، مندلاوی و حسین مونس).
۲. جناح مخالف مالکی (به رهبری عمار حکیم و قیس خزعلی).
۳. جناح میانجی (با حضور هادی عامری و محمد شیاع سودانی).
سایهی تحریمهای ترامپ بر سیاست عراق
در همین حال، محمد بلداوی، نمایندهی فراکسیون «صادقون»، بر لزوم ابقای سودانی تأکید کرد. وی با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد عراق ناشی از بسته شدن تنگهی هرمز و توقف صادرات نفت، هشدار داد که عراق نباید با انتخاب مالکی با چالشهای جدید و تحریمهای واشینگتن روبهرو شود؛ بهویژه آنکه دونالد ترامپ تهدید کرده است در صورت نخستوزیری مالکی، کمکهای آمریکا را قطع خواهد کرد. تصمیم نهایی دربارهی تشکیل دولت به بعد از تعطیلات عید فطر موکول شده است.