پرزیدنت بارزانی درگذشت صالح مسلم را تسلیت گفت

کوردستان پرزیدنت مسعود بارزانی

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز پنجشنبه ۱۲ مارس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، درگذشت صالح مسلم، سیاستمدار برجسته غرب کوردستان را تسلیت گفت.

متن پیام پرزیدنت بارزانی:

«درگذشت مرحوم صالح مسلم را به خانواده و بستگان وی تسلیت می‌گویم و از خداوند بزرگ خواستارم که روح وی را به بهشت برین شاد گرداند.

انا للە و انا الیە راجعون»

 

ب.ن

 
 
