پرزیدنت بارزانی درگذشت صالح مسلم را تسلیت گفت
اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز پنجشنبه ۱۲ مارس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، درگذشت صالح مسلم، سیاستمدار برجسته غرب کوردستان را تسلیت گفت.
متن پیام پرزیدنت بارزانی:
«درگذشت مرحوم صالح مسلم را به خانواده و بستگان وی تسلیت میگویم و از خداوند بزرگ خواستارم که روح وی را به بهشت برین شاد گرداند.
انا للە و انا الیە راجعون»
بۆ کۆچی دوایی خوالێخۆشبوو ساڵح موسلیم، پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی خانەوادە و کەسوکاری دەکەم و لە خودای گەورە داواکارم ڕۆحی بە بەهەشتی بەرین شاد بکات.— Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 12, 2026
انا للە و انا الیە راجعون
ب.ن