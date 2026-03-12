پرزیدنت بارزانی درگذشت صالح مسلم را تسلیت گفت

57 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز پنجشنبه ۱۲ مارس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، درگذشت صالح مسلم، سیاستمدار برجسته غرب کوردستان را تسلیت گفت.

متن پیام پرزیدنت بارزانی:

«درگذشت مرحوم صالح مسلم را به خانواده و بستگان وی تسلیت می‌گویم و از خداوند بزرگ خواستارم که روح وی را به بهشت برین شاد گرداند.

انا للە و انا الیە راجعون»

بۆ کۆچی دوایی خوالێخۆشبوو ساڵح موسلیم، پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی خانەوادە و کەسوکاری دەکەم و لە خودای گەورە داواکارم ڕۆحی بە بەهەشتی بەرین شاد بکات.



انا للە و انا الیە راجعون — Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 12, 2026

ب.ن