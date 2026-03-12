وزارت امور خارجه‌ی چین خواستار توقف فوری حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه‌ی هرمز شد

گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی چین، امروز پنج‌شنبه، ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴)، در یک نشست خبری مواضع رسمی پکن را تشریح کرد. وی تأکید کرد که منطقه نباید بیش از این درگیر بحران و پیچیدگی شود؛ به‌ویژه در شرایطی که تنش‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده رو به افزایش است.

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی چین خاطرنشان کرد: «تنگه‌ی هرمز شاهرگ اصلی تجارت بین‌المللی است؛ لذا حفظ آرامش و ثبات در این آبراهه و کل منطقه، ضامن منافع جامعه‌ی جهانی خواهد بود.» چین با ابراز نگرانی از تأثیر منفی این ناامنی‌ها بر اقتصاد جهانی، از طرفین خواست به حملات علیه کشتی‌های تجاری پایان داده و برای کاهش تنش‌ها اقدام کنند.