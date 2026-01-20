ترامپ در داووس بر موضوع گرینلند تمرکز خواهد کرد

3 ساعت پیش

رئیس‌جمهور آمریکا پیش از سفر به سوئیس برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد، از تمرکز خود بر مسئله‌ی گرینلند و گفتگو با رهبران اروپا در خصوص کنترل این منطقه خبر داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد راهی سوئیس شد. وی پیش از عزیمت، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که نشست داووس امسال بسیار جالب‌توجه خواهد بود و با رهبران اروپا درباره‌ی کنترل گرینلند توسط آمریکا گفتگو خواهد کرد.

دونالد ترامپ گفت که به مدت ۲۰ سال است ائتلاف ناتو را نسبت به تهدیدات روسیه علیه جزیره‌ی گرینلند آگاه می‌کند، اما اکنون این تهدید تنها از سوی روسیه نیست، بلکه چین نیز تهدید محسوب می‌شود. به گفته‌ی وی، دانمارک هیچ اقدامی انجام نداده است و توانایی محافظت از این جزیره را ندارد.

رئیس‌جمهور آمریکا بیان کرد که با متوقف کردن هشت جنگ، جان ده‌ها میلیون نفر را نجات داده است و اکنون در حال متوقف کردن نهمین جنگ است. وی افزود که تمرکز کنونی بر گرینلند است و آمریکا باید کنترل آن را در دست بگیرد، زیرا اروپایی‌ها توانایی محافظت از آن را ندارند. ترامپ تأکید کرد که لنگر انداختن چند کشتی در ۵۰۰ سال پیش در گرینلند به معنای مالکیت آن نیست و این مسئله را در داووس با رهبران اروپا بررسی خواهد کرد.

شایان ذکر است که مجمع اقتصادی داووس تا ۲۳ این ماه ادامه دارد و قرار است ۳۰۰۰ رهبر و مقام ارشد کشورها و شرکت‌های جهان در آن شرکت کنند.