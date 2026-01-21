بررسی آخرین تحولات سوریه و منطقه در داووس
نخستوزیر اقلیم کوردستان و نخستوزیر لبنان دیدار و گفتوگو کردند
مسرور بارزانی و نجیب میقاتی بر لزوم حفظ امنیت و ثبات در منطقه و رعایت حقوق تمام اقلیتها تأکید ورزیدند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، در حاشیهی اجلاس داووس با نواف سلام، نخستوزیر لبنان دیدار کرد.
در این نشست، وضعیت عمومی، آخرین تغییرات و تحولات عراق و منطقه مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت. دو طرف بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات در سوریه، پایاندادن به درگیریهای نظامی و حلوفصل مشکلات از طریق گفتوگو تأکید کردند. همچنین بر لزوم احترام به حقوق مردم کورد و تمامی مؤلفههای منطقه تأکید شد.