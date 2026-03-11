حمله به مقر حشدالشعبی در کرکوک کشته و زخمی برجای گذاشت

36 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – در حمله به مقر حشدالشعبی در کرکوک، چهار عضو آن کشته شده و شش نفر دیگر مجروح شدند.

گزارشگر کوردستان۲۴ از کرکوک گزارش داد که بامداد امروز پنجشنبه ۱۲ مارس، مقر حشدالشعبی در کرکوک مورد هدف قرار گرفت و چهار عضو آن کشته شدند.

بر پایه گزارش در این حمله گردان نیروهای ویژه حشدالشعبی مورد هدف حمله قرار گرفته و در اثر آن چهار عضو حشدالشعبی کشته شده و شش نفر دیگر مجروح شده‌اند.

با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مقرات حشد‌الشعبی و گروه‌های غیرقانونی در برخی نقاط عراق مورد هدف حملات قرار گرفته‌اند.

ب.ن