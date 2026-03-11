نماینده روسیه از «نشست سازنده» با مذاکرهکنندگان آمریکایی خبر داد
اربیل (کوردستان۲۴) – نماینده ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اعلام کرد که در «نشست سازنده» با مذاکرهکنندگان آمریکایی شرکت کرده است. این اولین مذاکرات بین مسکو و واشنگتن از زمان آغاز جنگ با ایران است.
این مذاکرات در فلوریدا پس از آن انجام میشود که ایالات متحده اوایل این هفته برخی از تحریمهای نفتی روسیه - که به دلیل حمله مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ اعمال شده بود - را برای کاهش قیمتها لغو کرد، در حالی که جنگ خاورمیانه را فرا گرفته است.
کریل دمیتریف، مذاکرهکننده روسی، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به استیو ویتکاف، نماینده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، جرد کوشنر، داماد ترامپ و جاش گرونباوم، مشاور ارشد کاخ سفید، نوشت: «از شما، استیو، جرد و جاش، برای این نشست سازنده متشکرم.»
ویتکاف پیش از این نوشت: «تیمها در مورد موضوعات مختلفی بحث کردند و توافق کردند که در ارتباط باشند.»
ترامپ این هفته گفت که پوتین، که روز دوشنبه با او صحبت کرد، میخواهد در رابطه با جنگ خاورمیانه «مفید» باشد.
دمیتریف پس از جلسه فلوریدا گفت که واشنگتن «در حال درک بهتر» اهمیت نفت روسیه است.
او در یک پست تلگرامی نوشت: «ما در مورد پروژههای نویدبخشی که میتوانند به احیای روابط روسیه و آمریکا و بحران فعلی در بازارهای جهانی انرژی کمک کنند، بحث کردیم.»
همچنین تأکید کرد: «امروزه، بسیاری از کشورها، در درجه اول ایالات متحده، در حال درک بهتر نقش کلیدی و سیستماتیک نفت و گاز روسیه در تضمین ثبات اقتصاد جهانی و همچنین ناکارآمدی و ماهیت مخرب تحریمها علیه روسیه هستند.»
ایافپی/ب.ن