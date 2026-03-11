3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – لبنان اعلام کرد که حمله اسرائیل به ساحل مرکزی بیروت در اوایل امروز پنجشنبه ۱۲ مارس، موجب کشته شدن حداقل هفت نفر شده است. این در حالی است که حزب‌الله لبنان موشک‌هایی به سمت اسرائیل شلیک کرده است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که شب گذشته حملاتی را در حومه جنوبی بیروت علیه حزب‌الله انجام داده است، که عملیات جدید بزرگی را علیه اسرائیل اعلام کرده بود.

وزارت بهداشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله اسرائیل به رمله البیضا در بیروت هفت کشته و ۲۱ مجروح برجای گذاشته است.

این سومین حمله در قلب پایتخت از زمان آغاز جنگ خاورمیانه بود. اسرائیل همچنین بارها به حومه جنوبی بیروت حمله کرده است.

خبرگزاری ملی لبنان امروز پنجشنبه گزارش داد که حملات اسرائیل چندین شهر در جنوب لبنان، از جمله طیبه و السلطانیه و همچنین قانا، در نزدیکی شهر صور را هدف قرار داده است.

حزب‌الله اعلام کرد که موشک‌هایی را به یک پایگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل در حومه تل‌آویو شلیک کرده است.

هفته گذشته لبنان وارد جنگ خاورمیانه شد، زمانی که حزب‌الله در واکنش به کشته شدن رهبر ایران، در حملات آمریکا و اسرائیل، به اسرائیل حمله کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن