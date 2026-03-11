استاندار اربیل: تمام حملات پهپادی به اربیل خنثی شدند

17 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – استاندار اربیل می‌گوید که تمام حملات پهپادی شب گذشته به اربیل، توسط سامانه دفاع هوایی خنثی شده‌ و تلفات جانی در پی نداشته‌اند.

شبانگاه چهارشنبه ۱۱ مارس، اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان ۱۷ بار مورد حملات پهپادی قرار گرفت، حملاتی که خنثی شده و تلفات جانی در پی نداشتند.

امید خوشناو، استاندار اربیل به کوردستان۲۴ گفت: ۱۷ بار به اربیل حمله پهپادی شد و تمام حملات توسط سامانه دفاع هوایی خنثی شدند.

استاندار اربیل افزود که این حملات تلفات جانی در پی نداشتند، اما در اثر سقوط پهپادها به چند ساختمان خسارت مالی وارد شده است.

این حملات همزمان با تشدید تنش در منطقه رخ داده است و شبه‌نظامیان غیرقانونی عراق، مسئول آن دانسته می‌شوند.

ب.ن