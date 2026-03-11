ایران: حادثهی بندر صلالهی عمان مشکوک است و بررسی میشود
یک سخنگوی سپاه پاسداران حمله به بندر صلالهی عمان را مشکوک خواند
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا با «مشکوک» خواندن حادثهی اخیر در بندر صلالهی عمان، از پیگیری و تحقیقات جمهوری اسلامی برای روشن شدن ابعاد این رویداد خبر داد.
روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، در واکنش به وقایع اخیر در عمان اظهار داشت: «حادثهای که در بندر صلاله رخ داده است، جدی و مشکوک تلقی میشود و ما بهصورت دقیق در حال بررسی موضوع هستیم.»
ذوالفقاری با تأکید بر روابط دوجانبه تصریح کرد که کشور عمان همسایه و برادر ایران است و نیروهای مربوطه در جمهوری اسلامی در حال حاضر مشغول پیگیریهای فنی و اطلاعاتی برای کشف حقیقت هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «ایران بهطور کامل به حاکمیت ملی عمان احترام میگذارد و امنیت و ثبات این کشور برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است.»