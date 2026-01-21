رایزنی امنیتی نخستوزیر اقلیم کوردستان و مشاور امنیت ملی بریتانیا
تأکید مسرور بارزانی و جاناتان پاول بر مقابله با تهدیدات داعش
در دیدار داووس، طرفین بر لزوم تقویت هماهنگیهای امنیتی میان اربیل و لندن تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در ادامهی دیدارها و جلسات خود در داووس، روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴) با جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی بریتانیا دیدار کرد.
در این نشست، وضعیت امنیتی عراق و منطقه مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف ضمن اتفاقنظر بر اهمیت تقویت هماهنگی میان اقلیم کوردستان و بریتانیا، بر ضرورت مبارزه با تروریسم و مقابله با تهدیدات و خطرات تروریستهای داعش تأکید کردند.
همچنین لزوم پایاندادن به درگیریهای نظامی در سوریه و حل مشکلات از طریق صلح و تفاهم متقابل، از دیگر محورهای مورد تأکید در این دیدار بود.