دیدار نخستوزیر اقلیم کوردستان با هیئت عالیرتبهی پادشاهی بحرین
مسرور بارزانی: باید به تنشها و درگیریها در سوریه پایان داده شود
در این نشست بر توسعهی روابط دوجانبه و اهمیت حفظ ثبات و حقوق اقلیتها در سوریه تأکید شد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴) در داووس با هیئتی از پادشاهی بحرین دیدار کرد. این هیئت متشکل از شاهزاده عیسی بن سلمان آل خلیفه (نمایندهی پادشاه و وزیر دیوان نخستوزیری)، شیخ سلمان بن خلیفه آل خلیفه (وزیر دارایی و اقتصاد ملی) و عبدالله عادل فخرو (وزیر صنعت و تجارت) بود.
در این دیدار، بر گسترش هرچه بیشتر روابط میان اقلیم کوردستان و پادشاهی بحرین در تمامی زمینهها تأکید شد. بخش دیگری از گفتوگوها به بررسی وضعیت عمومی عراق و تحولات نظامی سوریه اختصاص داشت. در این زمینه، بر اهمیت حفظ صلح، ثبات، پایاندادن به تنشها و احترام به حقوق مردم کورد و سایر مؤلفههای سوریه تأکید گردید.