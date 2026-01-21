امارات بر تداوم حمایت‌های خود از دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد

2 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان خواستار بهره‌گیری از تجربیات امارات برای ارتقای نظام اداری و توانمندسازی نیروی انسانی شد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، در حاشیه‌ی اجلاس داووس در سوئیس، با محمد عبدالله قرقاوی، وزیر امور کابینه‌ی دولت امارات دیدار کرد.

در این نشست، توسعه‌ی روابط میان اربیل و ابوظبی مورد گفت‌وگو قرار گرفت. نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان ضمن ستایش سطح روابط دوجانبه، از همکاری و پشتیبانی مداوم امارات، به‌ویژه در حوزه‌های آموزش، توسعه‌ی توانمندی‌های انسانی و نوسازی سیستم اداری در نهادهای دولت اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

مسرور بارزانی همچنین مراتب سپاس و قدردانی خود را به شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات و شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب‌رئیس و نخست‌وزیر امارات، به پاس حمایت‌های مستمرشان از اقلیم کوردستان ابراز داشت.

در مقابل، وزیر امور کابینه‌ی امارات ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، آمادگی کشورش را برای تداوم هماهنگی‌ها و ارائه‌ی کمک‌های لازم به دولت اقلیم کوردستان در زمینه‌های مختلف با هدف تحکیم روابط دوجانبه اعلام کرد.





