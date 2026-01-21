مسرور بارزانی: توسعهی اقتصادی رکن اصلی ایجاد ثبات است
نخستوزیر اقلیم کوردستان: اقلیم کوردستان به نقطهی تلاقی تمدنها تبدیل خواهد شد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴ )، در راستای تلاشها برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و تقویت جایگاه اقتصادی اقلیم کوردستان در محافل بینالمللی، در ضیافت شام ویژهای شرکت کرد. این مراسم توسط شیخ باز برزنجی، رئیس گروه شرکتهای «کار» در حاشیهی مجمع جهانی اقتصاد در داووس ترتیب داده شده بود.
در این ضیافت شام، شخصیتهای برجستهای همچون بوریس جانسون، نخستوزیر اسبق بریتانیا، ندیم زهاوی، نماینده پارلمان و وزیر پیشین بریتانیا، راس پرو، بازرگان سرشناس آمریکایی و شماری از سرمایهگذاران کورد و خارجی حضور داشتند. محور اصلی گفتگوها، ارائهی فرصتهای سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان و منطقه بود.
مسرور بارزانی در سخنانی به اصلاحات بنیادین کابینهی نهم اشاره کرد و اظهار داشت: «توسعهی اقتصادی، شرط و رکن اصلی برای دستیابی به ثبات سیاسی و امنیتی است.»
وی همچنین خاطرنشان ساخت که اقلیم کوردستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک راهبردی خود در خاورمیانه، این ظرفیت را دارد که به نقطهی پیوند تمدنهای کهن و پلی اقتصادی و قدرتمند تبدیل گردد.
در خصوص بخش خدمات و انرژی، نخستوزیر خبری مهم را اعلام کرد و وعده داد که تا پایان سال جاری، برق ۲۴ ساعته در سراسر اقلیم کوردستان برای شهروندان تأمین خواهد شد.
مسرور بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود به پروندهی نفت و گاز، بهویژه در سایهی وضعیت کنونی عراق که در مرحلهی تشکیل دولت جدید فدرال قرار دارد، پرداخت. وی توضیح داد که موضوع انرژی و مدیریت منابع طبیعی، محوری اساسی در مذاکرات است و بر خواست اقلیم برای گسترش سرمایهگذاری در این بخش تأکید کرد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در پایان پیامی اطمینانبخش به شرکتهای بینالمللی داد و اعلام کرد: «اقلیم کوردستان به تمامی توافقنامهها و قراردادهای امضاشده با سرمایهگذاران و دوستانمان کاملاً پایبند است.»
وی همچنین از شرکتهای جهانی دعوت کرد تا بدون تردید به اقلیم کوردستان روی آورند و از فضای مساعد فراهمشده برای سرمایهگذاری بهرهمند شوند.