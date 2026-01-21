کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل در داووس اعلام کرد که تلاش‌های بسیار جدی برای جلوگیری از وقوع جنگ در غرب کوردستان وجود دارد

برهم صالح، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، در گفت‌وگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ در «خانه‌ی کوردستان» در داووس اظهار داشت: «از همه سو تلاش‌های بسیار جدی در جریان است تا از وقوع جنگ در غرب کوردستان جلوگیری شود.»

وی اشاره کرد که موضع کلی جامعه‌ی بین‌الملل اکنون معطوف به آرام کردن اوضاع و دور کردن خطرات جنگ است.

برهم صالح در خصوص دیدارهایش در حاشیه‌ی مجمع جهانی اقتصاد، فاش کرد که با مسرو بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان دیدار کرده و در آن وضعیت غرب کوردستان، تحولات جاری و نقش دولت اقلیم کوردستان در کمک‌رسانی به پناهندگان و آسیب‌دیدگان مورد بررسی قرار گرفته است.

برهم صالح ابراز امیدواری کرد که مشکلات به سرعت حل‌وفصل شوند و از آسیب رسیدن به غیرنظامیان و اموال شهروندان جلوگیری به عمل آید. وی همچنین تاکید کرد که جنگ و درگیری راه چاره نیست و تنها به منطقه آسیب می‌رساند.