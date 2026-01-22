نخست‌وزیر: در داووس دفاع از برادران کورد در غرب کوردستان محور رایزنی‌ها بود

1 ساعت پیش

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با تأکید بر تداوم حمایت‌های همه‌جانبه از شهروندان کورد در غرب کوردستان، از تلاش‌های دیپلماتیک گسترده و رایزنی با رهبران جهان برای پایان دادن به درگیری‌ها و برقراری ثبات در این منطقه خبر داد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، طی کنفرانسی خبری در حاشیه‌ی مجمع جهانی اقتصاد در داووس، جزئیات دیدارهای خود را تشریح کرد. وی در این نشست اظهار داشت: «محور گفت‌وگوها در داووس شامل چندین موضوع کلیدی بود؛ نخستین محور به توسعه‌ی روابط تجاری با کشورهای جهان و شرکت‌های بین‌المللی و همچنین گشودن درهای بیشتر برای سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان اختصاص داشت.»

محوریت غرب کوردستان در دیپلماسی داووس

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان با اشاره به اولویت‌بندی موضوعات در دیدارهای داووس تصریح کرد: «در محور دیگری از نشست‌ها، وضعیت غرب کوردستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تمرکز اصلی ما بر جلب حمایت‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ و درگیری‌ها و توقف حملات ناعادلانه‌ای بود که علیه کوردها در غرب کوردستان صورت می‌گیرد. این موضوع به‌صورت جدی با رهبران جهان مطرح شد و امیدواریم که این تلاش‌ها به نتایج ملموس و برقراری ثبات در منطقه منجر شود.»

وی در ادامه افزود: «هرچند هدف اولیه از حضور در داووس پیگیری مسائل اقتصادی بود، اما وضعیت غرب کوردستان و لزوم توقف جنگ در آن منطقه به موضوع اصلی گفت‌وگوها و دیدارهای ما با رؤسا و رهبران جهان تبدیل شد. ما توانستیم واقعیت‌های موجود در غرب کوردستان را تشریح کنیم و تلاش‌های جدی برای برقراری صلح و پایان دادن به جنگ را در دستور کار قرار دهیم. امیدوارم ترس و نگرانی از میان مردم رخت بربندد و آرامش جایگزین آن شود.»

نشست اربیل و تلاش برای تداوم آتش‌بس

مسرور بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات سیاسی اخیر اشاره کرد و گفت: «امروز نشستی در اربیل میان مظلوم عبدی و تام باراک برگزار شده است. طبق اطلاعات من، طرفین تقریباً به توافقی برای تداوم آتش‌بس در غرب کوردستان دست یافته‌اند تا فرصتی برای دستیابی به درکی متقابل و برقراری صلح و ثبات فراهم گردد. امیدوارم جنگ بار دیگر شعله‌ور نشود.»

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد: «هیچ‌کس خواهان جنگ و تنش نیست. در تمامی دیدارها و نشست‌هایی که داشتیم، طرف‌های مقابل بر لزوم پایان سریع جنگ تأکید داشتند. آنچه اکنون اهمیت دارد، تداوم آتش‌بس است تا فشارهای روانی از روی دوش مردم کوردستان برداشته شود.»

نقش محوری پرزیدنت بارزانی در برقراری صلح

مسرور بارزانی در خصوص نقش پرزیدنت بارزانی در مدیریت بحران اظهار داشت: «پرزیدنت بارزانی از همان روز نخست، تلاشی جدی برای توقف جنگ آغاز کرد و به همین منظور در اربیل میزبانی مظلوم عبدی و تام باراک را بر عهده گرفت تا طرفین به نتیجه‌ای برای جلوگیری از جنگ دست یابند. پس از آن نیز، پرزیدنت بارزانی طی چندین گفت‌وگوی تلفنی با احمد شرع صحبت کرد و خواستار پایان دادن به درگیری‌ها شد. طرفین وعده دادند که خواهان جنگ نیستند و برای پایان آن تلاش می‌کنند، اما این امر نیازمند توافقی دوجانبه و مورد احترام طرفین است.»

وی همچنین افزود: «پرزیدنت بارزانی هم‌اکنون در ایتالیا حضور دارد و تمرکز ایشان بر رساندن این پیام به جهانیان است که جنگ در غرب کوردستان باید پایان یابد. ان‌شاءالله این بحران رو به پایان است و دیدارهای امروز اربیل نیز فرصتی برای تداوم آتش‌بس و جایگزینی صلح و ثبات به‌جای جنگ و درگیری بود.»

چشم‌انداز اقتصادی و تشکیل دولت دهم

مسرور بارزانی در رابطه با مسائل اقتصادی گفت: «رونق اقتصادی در هر کشوری، زمینه‌ساز ثبات سیاسی و امنیتی بیشتر خواهد بود. از این‌رو خواستم تا بازرگانان و سرمایه‌گذاران ما در تدوین سیاست‌های اقتصادی و فعالیت‌های بین‌المللی مشارکت داشته باشند. امسال برای سومین سال پیاپی "خانه کوردستان" را در داووس دایر کردیم و بیش از ۲۰ بازرگان و سرمایه‌گذار از کوردستان در آن حضور یافتند و دیدارهایی با شرکت‌های جهانی داشتند. امیدوارم این اقدامات به گشایش‌های بیشتر کوردستان به روی تجارت و اقتصاد جهانی منجر شود.»

وی خاطرنشان کرد: «دولت اقلیم کوردستان از بازرگانان و سرمایه‌گذاران داخلی در هر بخشی که مایل به فعالیت باشند، حمایت کامل به عمل می‌آورد.»

نخست‌وزیر در پاسخ به سوالی پیرامون کابینه‌ی دهم دولت اقلیم کوردستان گفت: «پارت دموکرات کوردستان از روز نخست برای تشکیل دولت آمادگی داشته است، اما بر مبنای احترام به نتایج انتخابات و رأی مردم کوردستان، بر مواضع اصولی خود پایبند است.»

تداوم کمک‌های بشردوستانه

مسرور بارزانی در پایان سخنان خود به فعالیت‌های بشردوستانه اشاره کرد و گفت: «پس از سال‌ها تلاش جدی، سرانجام مؤسسه‌ی خیریه‌ی بارزانی موفق شد وارد غرب کوردستان شود. این مؤسسه روز گذشته توانست نخستین کاروان کمک‌های خود را به غرب کوردستان منتقل کند و روند کمک‌رسانی به شهروندان در آن مناطق ادامه دارد. ما هرآنچه در توان داشته باشیم انجام می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد خواهران و برادرانمان در غرب کوردستان تنها بمانند.»