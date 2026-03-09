3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس‌جمهور ایران، انتخاب رهبر جدید آن کشور را «تجلی اراده مردم در حکمرانی» دانست.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، انتخاب رهبر جدید ایران را به وی تبریک گفت.

پزشکیان نوشت:«انتخاب ارزشمند آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، تجلی اراده مردم در حکمرانی است.»

رئیس‌جمهور ایران، تأکید کرد:«حل مشکلات کشور با رهبری خردمندانه ایشان و با ایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد و مشارکت مردم می‌تواند میسر شود. از خداوند، توفیق ایشان را در پاسداشت اتحاد مقدس و ساختن ایرانی پیشرفته و مستقل، مسئلت دارم.»

بامداد روز دوشنبه ۹ مارس، مجلس خبرگان رهبری ایران، سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد.

این انتخاب پس از مرگ سید علی خامنه‌ای، در حمله هوایی به خانه وی در تهران انجام شد.

سید علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران کشته شد.

ب.ن