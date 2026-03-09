هشدار آمریکا نسبت به سفر شهروندانش به ۲۲ استان ترکیه
اربیل (کوردستان۲۴) – ایالات متحده آمریکا، شهروندان خود را از سفر به ۲۲ شهر ترکیه منع کرد و تأکید کرد که وضعیت امنیتی منطقه از نزدیک تحت نظر است.
کنسولگری ایالات متحده در شهر آدانا در ترکیه، بیانیهای رسمی در حسابهای کاربری خود در رسانههای اجتماعی منتشر کرد و در آن اعلام نمود که شاخصهای خطر برای سفر به سراسر ترکیه همچنان در سطح ۲، «احتیاط بیشتر» باقی مانده است.
همچنین اعلام کرد که به دلیل افزایش خطرات امنیتی در منطقه، به پرسنل غیرضروری و خانوادههای آنها در کنسولگری آدانا دستور داده شده است که از ۹ مارس ۲۰۲۶ «به عنوان یک اقدام احتیاطی» منطقه را ترک کنند.
در راهنمای بهروز شده برای سفر، مناطق پرخطر در جنوب شرقی ترکیه در دسته سطح ۴ (سفر نکنید) قرار گرفتهاند.
استانهایی که به شهروندان آمریکایی توصیه میشود از سفر به آنها خودداری کنند، عبارتند از:
آدانا، آدیامان، باتمان، بینگُل، بیتلیس، دیاربَکر، الازیغ، غازیعینتاب، هَکاری، هاتای، مرسین، کیلیس، قهرمانمرعش، مالاطیا، ماردین، موش، عثمانیه، سیرت، اورفا، شرناخ، تونجلی و وان.
در بیانیه تأکید شده است که این تغییر نشان دهنده تعدیل فعالیتهای نمایندگی ایالات متحده در منطقه است.
همچنین خاطرنشان شد که وضعیت امنیتی منطقه از نزدیک تحت نظر است و شهروندان باید وضعیت امنیت شخصی خود را بررسی کنند.
این در حالی است که بر پایه برخی گزارشها در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، موشکهایی به سمت ترکیه شلیک شدهاند.
ب.ن