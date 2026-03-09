اردوغان به ایران: اقدامات تحریکآمیزی انجام میشود که دوستی با ترکیه را به خطر میاندازد
اربیل (کوردستان۲۴) – رئیسجمهور ترکیه، میگوید نیروهای ناتو موشکی را که به سمت کشورش شلیک شده است رهگیری کردهاند. او به تهران نسبت به «اقدامات تحریکآمیز» هشدار داد و موضع رهبران اقلیم کوردستان را در رابطه با تنش در منطقه ستود.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، امروز دوشنبه ۹ مارس، در سخنانی وضعیت منطقه را مورد توجه قرار داد و گفت که تلاشها و سیاست رهبران اقلیم کوردستان برای پرهیز از تنش و عدم مشارکت در جنگ را ارج مینهد.
او پس از رهگیری دومین موشک بالستیک به مقصد ترکیه از سوی سامانههای دفاعی ناتو، با تأکید بر اینکه آسمان کشورش به طور ۲۴ ساعته تحت نظارت است، به تهران نسبت به «اقدامات تحریکآمیز» هشدار داد.
رئیسجمهور ترکیه گفت: «با وجود هشدارهای صادقانه ما، اقدامات بسیار نادرست و تحریکآمیزی همچنان انجام میشود که دوستی با ترکیه را به خطر میاندازد. نباید چنین رفتاری را در پیش گرفت.»
اردوغان افزود: «باید از پافشاری و لجاجت در انجام کارهای نادرست اجتناب کرد.»
رئیسجمهور ترکیه تأکید کرد که در هماهنگی با ناتو و سایر همپیمانان با دقت وضعیت منطقه را تحت نظر دارند و تمهیدات لازم را برای حفظ بیشتر امنیت کشور در پیش میگیرند.
