آنکارا: ناتو دومین موشک ایران را در حریم هوایی ترکیه رهگیری کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – آنکارا امروز دوشنبه ۹ مارس، اعلام کرد که دومین موشک بالستیک ایران توسط پدافند ناتو در حریم هوایی ترکیه سرنگون شده است. این در حالی است که واشنگتن از همه شهروندان خود خواست تا به دلایل امنیتی، جنوب شرقی ترکیه را ترک کنند.

ناتو این حادثه را که دومین مورد در حریم هوایی ترکیه در پنج روز گذشته است، تأیید کرد و بر آمادگی خود برای "دفاع از همه متحدان در برابر هرگونه تهدید" تأکید کرد.

از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه، ایران با حملات موشکی و پهپادی پایگاه‌‌های آمریکا در خاورمیانه را هدف گرفته است.

به نظر می‌رسد تاکنون ترکیه از این حملات در امان مانده است، با وجود اینکه نیروهای آمریکایی در چندین پایگاه خود در ترکیه مستقر هستند، که یکی از آنها پایگاه هوایی اینجرلیک است که در خارج از شهر جنوبی آدانا قرار دارد.

روز دوشنبه، سفارت آمریکا در ترکیه اعلام کرد که کنسولگری خود در آدانا را تعطیل کرده است و به کارکنان غیرضروری خود توصیه کرده است که آنجا را ترک کنند. وزارت امور خارجه نیز از همه شهروندان آمریکایی خواست که جنوب شرقی را ترک کنند.

وزارت دفاع ترکیه تأیید کرد که یک موشک بالستیک دیگر که از ایران شلیک شده بود، در دومین حادثه مشابه در پنج روز گذشته، توسط سیستم‌های دفاعی ناتو در حریم هوایی ترکیه رهگیری شده است.

در بیانیه ناتو آمده است: «یک موشک بالستیک که از ایران شلیک شده و وارد حریم هوایی ترکیه شده بود، توسط سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی ناتو در شرق مدیترانه خنثی شد.»

پایگاه هوایی اینجرلیک یک مرکز مهم ناتو است که دهه‌هاست توسط نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تنها 10 کیلومتر خارج از آدانا واقع شده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن