دمشق جریان آب و برق کوبانی را قطع کرد

نظامیان وابسته به دولت زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار دادند

6 ساعت پیش

نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک اعلام کردند که گروه‌های مسلح وابسته به دولت انتقالی سوریه، با نقض توافق آتش‌بس، زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داده‌اند.

طبق آخرین آمارها، تنها طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲ مورد نقض آتش‌بس علیه مناطق مختلف به ثبت رسیده است.

نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک خاطرنشان کردند که این حملات به طور عمده مناطق کوبانی، حسکه و اطراف زندان «اقتانیان» در شهر رقه را هدف قرار داده است. علاوه بر تنش‌های نظامی، شبه‌نظامیان وابسته به دمشق با قطع خدمات اولیه از جمله آب و برق ساکنان شهر کوبانی، از این اقدام به عنوان اهرم فشار انسانی علیه شهروندان غیرنظامی آن منطقه استفاده می‌کنند.

این تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر توافقی برای توقف درگیری‌ها صورت گرفته بود؛ اما تداوم حملات و هدف قرار دادن زیرساخت‌های خدماتی، خطری جدی برای ثبات منطقه ایجاد کرده است. نیروهای سوریه دموکراتیک تأکید می‌کنند که طرف مقابل بدون توجه به هیچ اصل و توافقی، به برهم زدن امنیت مناطقی که تحت کنترل آن‌ها قرار دارد، ادامه می‌دهد.