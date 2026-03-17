مسرور بارزانی: گفتوگوها با دولت فدرال ادامه خواهد داشت تا موانع پیش روی فعالیتهای بازرگانی برداشته شوند
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، اعلام کرد که با در نظر گرفتن وضعیت فعلی کشور با صادرات نفت از طریق خط لوله انتقال نفت اقلیم کوردستان موافقت کردهاند. همچنین تأکید کرد که گفتوگوها با دولت عراق برای رفع موانع پیش روی فعالیتهای بازرگانی در اقلیم کوردستان و تضمین ازسرگیری روند تولید شرکتهای نفت و گاز ادامه خواهد داشت.
سهشنبه ۱۷ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد.
در پیام نخستوزیر آمده است: «با در نظر گرفتن وضعیتی غیرعادی که کشور با آن مواجه شده است و مسئولیتی که بر عهده ما است تا برای عبور از این وضعیت دشوار تلاش کنیم، تصمیم گرفتیم که در اسرع وقت اجازه دهیم که نفت از طریق خط لوله اقلیم کوردستان صادر شود.»
مسرور بارزانی افزود: «همزمان گفتوگوهای ما با دولت فدرال ادامه خواهد داشت تا موانعی که پیش روی واردات و فعالیتهای بازرگانی در اقلیم کوردستان ایجاد شدهاند به سرعت برداشته شوند. همچنین شرکتهای نفت و گاز تضمین شوند تا بتوانند در امنیت، تولید را از سر گیرند.»
نخستوزیر اقلیم کوردستان در پایان پیام خود از «شرکای آمریکایی به خاطر حمایت از این روند» قدردانی کرد.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو بارودۆخە نائاساییەی کە ڕووبەڕووی وڵات بووەتەوە و ئەو بەرپرسیارێتییەی کە ئەرکی هەموومانە کار بکەین بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخە سەختە، بڕیارمان دا کە لە زووترین کات دا، ڕێگە بدەین نەوت لە ڕێگەی بۆڕی هەرێمی کوردستاندا بڕوات.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 17, 2026
ب.ن