در نشست امنیتی به ریاست السودانی حمله به نمایندگیهای دیپلماتیک «تلاشی جنایتکارانه» توصیف شد
اربیل (کوردستان۲۴) – در نشست فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با مقامات امنیتی و نظامی این کشور هدف قرار دادن نمایندگیهای دیپلماتیک «تلاشی جنایتکارانه برای بیثبات کردن عراق» نامیده شد.
دفتر رسانهای نخستوزیر عراق در بیانیهای اعلام کرد که امروز سهشنبه ۱۷ مارس، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، «یک نشست امنیتی ویژه با حضور مسئولان امنیتی، نظامی و اطلاعاتی را برای پیگیری تحولات امنیتی داخلی و خارجی ریاست کرد.»
بر پایه بیانیه در این نشست، نخستوزیر «در جریان وضعیت امنیتی و نظامی میدانی و میزان آمادگی نیروهای مسلح و سازمانهای امنیتی ما برای انجام وظایف و مسئولیتهای ملی و قانونی خود در حفظ امنیت و حفاظت از اموال عمومی و خصوصی، زیرساختها و اقتصاد، قرار گرفت.»
بیانیه میافزاید که در این نشست حملاتی که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از نیروهای حشدالشعبی شدند، مردود دانسته شد.
در بیانیه آمده است که همچنین هدف قرار دادن نمایندگیهای دیپلماتیک و سفارتخانهها محکوم شد و «تلاشی جنایتکارانه برای بیثبات کردن عراق و تضعیف امنیت و سلامت آن» نامیده شد.
این در حالی است که با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، سفارتخانه آمریکا در بغداد و سرکنسولگری آن کشور در اربیل بارها مورد حملات هوایی قرار گرفت و تنها در آسمان اربیل بیش از ۲۰۰ پهپاد مهاجم توسط سامانه دفاعی نیروهای ائتلاف بینالمللی رهگیری شدند.
ب.ن