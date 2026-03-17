اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور ‌آمریکا به سوریه، بر توسعه همکاری و هماهنگی مستمر بین اربیل و واشنگتن در راستای حفظ صلح و ثبات در منطقه، تأکید کردند.

عصر امروز سه‌شنبه ۱۷ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ‌آمریکا به سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه، گفت‌وگوی تلفنی انجام دادند.

در این تماس تلفنی که توسط تام باراک برقرار شد، اوضاع عمومی اقلیم کوردستان، عراق و منطقه مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

تام باراک درود و احترام رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را به نخست‌وزیر ابلاغ کرد و به خاطر اعلام آمادگی برای همکاری با دولت فدرال برای صادرات نفت از طریق بندر جیحان ترکیه، از ایشان قدردانی کرد.

نخست‌وزیر اظهار داشت که گفت‌وگوها با دولت فدرال ادامه دارند و تیم اقلیم کوردستان را مامور کرده است تا در راستای منافع مردم در این شرایط دشوار تسهیلات لازم را برای صادرات نفت فراهم کنند.

نخست‌وزیر گفت که هرآنچه لازم باشد در این خصوص برای منافع عموم انجام می‌دهند و از آمریکا خواست که به نقش نظارتی خود در مذاکرات بین اربیل و بغداد در مورد مسائل گمرکی و محاصره اقتصادی ادامه دهد.

دو طرف بر توسعه همکاری و هماهنگی مستمر بین اقلیم کوردستان و آمریکا در راستای صلح و امنیت و ثبات منطقه، تأکید کردند.

