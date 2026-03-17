شورای وزیران عراق میگوید هرگونه حمله به نهادهای دیپلماتیک اقدام تروریستی است
اربیل (کوردستان۲۴) – شورای وزیران عراق، حملات به نیروهای امنیتی و نمایندگیهای دیپلماتیک را به شدت محکوم کرد و آن را «اقدام تروریستی» توصیف نمود.
امروز سهشنبه ۱۷ مارس ۲۰۲۶، در نشست شورای وزیران عراق به ریاست محمد شیاع السودانی، نخستوزیر این کشور، آخرین تحولات امنیتی بررسی شد و حملات به پایگاههای نیروهای امنیتی به شدت محکوم شد.
بر پایه بیانیه دفتر نخستوزیر عراق، دولت این کشور هرگونه حمله به نهادهای دیپلماتیک را «اقدام تروریستی میداند که هدف از آن برهم زدن ثبات و امنیتی است که در نتیجه فداکاری نیروهای امنیتی برقرار شده است.» شورای وزیران بار دیگر بر حمایت کامل خود از نیروهای امنیتی در اجرای وظایفشان برای جلوگیری از این گونه حملات تأکید کرد.
در این نشست همچنین به مناسبت فرا رسیدن عید فطر، روزهای چهارشنبه ۱۸ تا دوشنبه ۲۳ مارس به عنوان تعطیل رسمی در سراسر کشور اعلام شد.
ب.ن