بهرهمندی ۷۰ درصد از شهروندان کوردستان از برق ۲۴ ساعته
توسعهی برق٢٤ ساعته در اقلیم کوردستان "پروژهی رووناکی" نام گرفته است
در چارچوب تلاشهای «دولت اقلیم کوردستان» برای حل ریشهای معضل برق، پروژهی «رووناکی» به عنوان «راهبردیترین» اقدام کابینهی نهم، برق ۲۴ ساعته را برای بخش بزرگی از شهروندان تأمین کرده و به آلودگی صوتی و زیستمحیطی پایان داده است.
بر اساس گزارشهای میدانی و دادههای وزارت برق، هماکنون ۷۰ درصد از شهروندان اقلیم کوردستان از پروژهی برق ۲۴ ساعتهی «رووناکی» بهرهمند هستند و مشترکین نیز از نرخ و کیفیت خدمات رضایت دارند.
تحقق وعدهی نخستوزیر
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۶ مهر ۱۴۰۳)، بهطور رسمی آغاز «پروژهی رووناکی» را اعلام کرد. وی در سخنرانی خود اشاره کرد که تأمین برق ۲۴ ساعته برای بسیاری از شهروندان یک رویا بود، اما دولت آن را به واقعیت تبدیل کرد و خانههای کوردستان را روشنی بخشید.
بر اساس دادههای رسمی مرکز کنترل برق اقلیم، روند پیشرفت این پروژه به شرح زیر است:
- تولید: با مصرف ۸۵۰ میلیون فوت مکعب گاز، میزان ۳۵۰۰ مگاوات برق تولید میشود.
- بهرهمندان: نزدیک به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند از نعمت برق ۲۴ ساعته برخوردار شدهاند.
- تعداد مشترکین: ۵۰۰ هزار مشترک خانگی و ۱۳۰ هزار مشترک تجاری به ثبت رسیدهاند.
- جمعآوری ژنراتورها: تاکنون ۳ هزار و ۷۰۰ ژنراتور محلی خاموش شدهاند؛ هدف نهایی حذف کامل بیش از ۷۰۰۰ ژنراتور موجود است.
- زمان تکمیل: مقرر است تا پایان سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵ شمسی)، تمام شهرها و شهرکهای اقلیم کوردستان تحت پوشش پروژهی رووناکی قرار گیرند و برق سراسری ۲۴ ساعته شود.
تأثیر مثبت بر اقتصاد خانوار
شهروندان و کاسبان از کاهش چشمگیر هزینههای خود خبر میدهند. پیش از این، مردم ناچار به پرداخت هزینهی دو منبع (برق سراسری و ژنراتور) بودند که گاهی به بیش از ۲۰۰ هزار دینار میرسید. اکنون تنها با یک قبض و نرخی مناسب (ماهانه بین ۶۰ تا ۶۵ هزار دینار برای مصرف معمول)، به برقی پایدار دسترسی دارند. یکی از کاسبان در این باره میگوید: «این پروژه ۱۰۰ درصد به سود ما بوده است.»
محیطزیست پاکتر و افزایش ایمنی
علاوه بر منافع اقتصادی، پروژهی رووناکی تأثیرات شگرفی بر محیطزیست و ایمنی عمومی داشته است:
۱. پاکیزگی هوا: طبق شاخصهای "IQAir"، در مناطق تحت پوشش، آلودگی هوا از ۱۸۰ درجه (خطرناک) به ۷۰ درجه (استاندارد) کاهش یافته است.
۲. کاهش حوادث آتشسوزی: به دلیل حذف نوسانات برق، حوادث آتشسوزی ناشی از برق ۵۰ درصد کاهش یافته است. آمارها نشان میدهد که تعداد حوادث از ۷۳۰ مورد به ۱۶۹ مورد تقلیل یافته است.
۳. کاهش آلودگی صوتی: حذف ژنراتورها موجب بازگشت آرامش به محلات شده است.
بازگشت انرژی هدررفته
مسئولان پروژه اعلام کردهاند که با اجرای این سیستم، ۳۰ درصد از برقی که پیشتر به دلیل تخلفات و مصرف نادرست هدر میرفت، به شبکهی سراسری بازگشته است. اکنون شهروندان بر اساس نیاز واقعی خود برق مصرف میکنند که این امر فشار بر ترانسفورماتورها و نیروگاهها را بهشدت کاهش داده است.