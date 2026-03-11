1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – جبهه مقاومت اسلامی در عراق، می‌گوید که در ۱۲ روز گذشته بیش از ۲۹۰ عملیات علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق و منطقه انجام داده‌ است.

امروز چهارشنبه ۱۱ مارس، جبهه مقاومت اسلامی در عراق، بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن آمده است: «در مدت ۲۴ ساعت گذشته نظامیان مقاومت اسلامی در عراق ۳۱ عملیات را انجام داده‌اند و ده‌ها پهپاد و موشک را به پایگاه‌های آمریکا در عراق و منطقه پرتاب کرده‌اند.»

بر پایه بیانیه: «در طول ۱۲ روز گذشته ۲۹۱ عملیات انجام شده است و در اثر آن ۱۳ آمریکایی جان خود را از دست داده‌اند و ده‌ها نفر دیگر مجروح شده‌اند که وضعیت تعدادی از آن‌ها وخیم است.»

در مدت زمان یاد شده، اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، بارها مورد هدف حملات هوایی قرار گرفته است و گروه‌‌های غیرقانونی مسئولیت انجام آن حملات را به عهده گرفته‌اند. حملاتی که توسط سیستم دفاع هوایی نیروهای ائتلاف خنثی شده‌ است.

این در حالی‌ست که بر اساس برخی گزارش‌ها در چند روز گذشته مقرات حشدالشعبی عراق در استان‌های انبار، دیاله، بابل و نینوا بارها مورد حمله قرار گرفته و حملات تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشته‌اند.

این حملات همزمان با تشدید جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، انجام شده است.

