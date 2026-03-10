افزایش بهای بلیط هواپیمایی «ایرنیوزیلند» در پی وقوع جنگ در منطقه

شرکت ایرنیوزلند بهای بلیت هواپیماها را در پی گران شدن قیمت سوخت افزایش داده است

3 ساعت پیش

شرکت هواپیمایی ایرنیوزیلند اعلام کرد به دلیل جهش بی‌سابقه‌ی قیمت سوخت ناشی از درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، نرخ بلیط‌های خود را در تمامی مسیرها افزایش داده است.

شرکت «ایرنیوزیلند» امروز سه‌شنبه، ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴)، اعلام کرد که تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای، ناچار به بازنگری در قیمت‌های خود شده است. طبق بیانیه‌ی این شرکت، بهای هر بشکه سوخت هواپیما که پیش از آغاز درگیری میان ایران و اسرائیل بین ۸۵ تا ۹۰ دلار بود، طی روزهای اخیر به رقمی میان ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار رسیده است.

تأثیر تنش‌های راهبردی بر صنعت هوانوردی

نبرد میان آمریکا و اسرائیل در برابر ایران، علاوه بر جهش قیمت نفت، منجر به اختلال در سفرهای جهانی و افزایش نگرانی‌ها از رکود در بخش گردشگری شده است. احتمال انسداد کامل حریم هوایی منطقه، تهدیدی جدی برای خطوط هوایی محسوب می‌شود.

سخنگوی این شرکت به خبرگزاری رویترز گفت: «کرایه‌ی پروازهای داخلی ۱۰ دلار، پروازهای بین‌المللی کوتاه‌مدت ۲۰ دلار و مسیرهای دوربرد تا ۹۰ دلار (نیوزیلند) افزایش یافته است.» این شرکت نخستین خط هوایی است که پس از آغاز جنگ و مسدود شدن حریم هوایی بین آسیا و اروپا، رسماً افزایش نرخ‌های خود را اعلام کرد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که با بسته‌شدن تنگه‌ی هرمز توسط ایران، انتقال ۲۰ درصد از نفت جهان مختل شده و بهای انرژی به شکلی بی‌سابقه افزایش یافته است.