اردوغان: جنگ باید «قبل از اینکه کل منطقه را در آتش بسوزاند» متوقف شود

22 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، امروز چهارشنبه ۱۱ مارس، اعلام کرد جنگ جاری در خاورمیانه، باید قبل از اینکه کل منطقه را با هزینه فزاینده برای اقتصاد جهانی در بر بگیرد، متوقف شود.

او با بیان اینکه خاورمیانه «بار دیگر در بوی خون و باروت غرق شده است» گفت: «این جنگ باید قبل از اینکه بزرگتر شود و منطقه را کاملاً در آتش بسوزاند، متوقف شود.»

اردوغان یک روز پس از آنکه عباس عراقچی، دیپلمات ارشد ایران، عملاً مذاکره با واشنگتن را رد کرد و گفت تهران: «تجربه بسیار تلخی از گفت‌وگو با آمریکایی‌ها» داشته است، تأکید کرد: «اگر به دیپلماسی فرصتی داده شود، این کاملاً ممکن است.»

این جنگ که با حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در 28 فوریه آغاز شد، مرگ، آوارگی و ویرانی را در پی داشته است و در عین حال بازارهای نفت را آشفته کرده و منجر به افزایش قیمت نفت شده است.

اردوغان با بیان اینکه ترکیه در تلاش برای یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک است، افزود: «اگر این جنگ بی‌معنی، بی‌قانون و نامنظم ادامه یابد، تلفات جانی و مالی بیشتری به بار خواهد آمد و هزینه آن برای اقتصاد جهانی حتی بیشتر خواهد شد.»

از زمان آغاز جنگ، تهران با حملات تلافی‌جویانه در سراسر خاورمیانه واکنش نشان داده است.

به جز دو رهگیری موشک بالستیک در حریم هوایی ترکیه توسط سیستم‌های دفاعی ناتو در طول پنج روز، به نظر می‌رسد ترکیه از این حملات در امان مانده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن