مسرور بارزانی و صلاحالدین بهاءالدین اوضاع اقلیم کوردستان و منطقه را بررسی کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از صلاحالدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان، استقبال کرد.
در این دیدار درباره اوضاع عمومی اقلیم کوردستان و عراق و منطقه تبادل نظر شد.
دو طرف بر اهمیت اتخاذ موضع واحد و همبستگی نیروها و جریانهای کوردستانی در راستای حفظ امنیت و آرامش اقلیم کوردستان و ثبات منطقه تأکید کردند.
همچنین تأکید شد که اقلیم کوردستان همواره عامل آرامش و ثبات در منطقه خواهد بود.
در بخش دیگری از این دیدار اهمیت ازسرگیری فعالیت پارلمان کوردستان و تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان، مورد توجه قرار گرفت.
ب.ن