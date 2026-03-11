57 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از صلاح‌الدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کوردستان، استقبال کرد.

در این دیدار درباره اوضاع عمومی اقلیم کوردستان و عراق و منطقه تبادل نظر شد.

دو طرف بر اهمیت اتخاذ موضع واحد و همبستگی نیروها و جریان‌های کوردستانی در راستای حفظ امنیت و آرامش اقلیم کوردستان و ثبات منطقه تأکید کردند.

همچنین تأکید شد که اقلیم کوردستان همواره عامل آرامش و ثبات در منطقه خواهد بود.

در بخش دیگری از این دیدار اهمیت ازسرگیری فعالیت پارلمان کوردستان و تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان، مورد توجه قرار گرفت.

