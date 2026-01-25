آخرین تحولات سوریه مورد تبادل‌نظر قرار گرفت

5 ساعت پیش

فرمانده‌ی کل نیروهای دموکراتیک سوریه در تماسی تلفنی با پرزیدنت بارزانی، آخرین وضعیت میدانی و سیاسی سوریه و غرب کوردستان را مورد بررسی قرار داد.

روز یکشنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۵ بهمن ۱۴۰۴)، پرزیدنت مسعود بارزانی و مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، تماسی تلفنی برقرار کردند.

طبق بیانیه‌ی رسمی دفتر بارزانی، طرفین در این گفت‌وگوی تلفنی، نظرات خود را پیرامون آخرین پیشامدها، تغییرات و وضعیت عمومی سوریه و غرب کوردستان مبادله کردند.