زلمای خلیلزاد: فؤاد حسین شایستهترین گزینه برای ریاستجمهوری عراق است
سفیر پیشین آمریکا در عراق، نامزدی فؤاد حسین برای ریاستجمهوری را «انتخابی عالی» توصیف کرد
زلمای خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در عراق، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس»، حمایت خود را از نامزدی فؤاد حسین، وزیر امور خارجهی عراق برای پست ریاستجمهوری اعلام کرد و آن را «انتخابی عالی» خواند.
خلیلزاد در پیام خود، ضمن تبریک به نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، بابت نامزدی وی از سوی چارچوب هماهنگی برای مقام نخستوزیری، اشاره کرد که گام بعدی تعیین رئیسجمهور است و فؤاد حسین، نامزد پارت دموکرات کوردستان را مناسبترین فرد برای این جایگاه میداند.
سفیر پیشین آمریکا نوشت: «فؤاد حسین شخصیتی است که تجربهای غنی برای تصدی این مقام دارد و در سطح داخلی و خارج از عراق نیز مورد احترام است.» وی در پایان پیام خود تأکید کرد که نوری مالکی و فؤاد حسین میتوانند در کنار هم تیمی ممتاز برای عراق تشکیل دهند و نوشت: «کاش من هم حق رأی داشتم.»
تحولات سیاسی عراق در مرحلهای حساس قرار دارد. روز شنبه، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴)، چارچوب هماهنگی به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی، با اکثریت آرا نوری مالکی را به عنوان نامزد رسمی نخستوزیری معرفی کرد.
همزمان، رقابت اصلی بر سر پست ریاستجمهوری که طبق عرف سیاسی سهم کوردها است، میان پارت دموکرات کوردستان و اتحادیهی میهنی کوردستان جریان دارد. پارت دموکرات، فؤاد حسین را نامزد کرده و در مقابل، اتحادیهی میهنی نزار آمیدی را معرفی نموده است. طبق اعلام پارلمان عراق، لیست نهایی نامزدها شامل ۱۸ نفر است.
بر اساس قانون اساسی، پارلمان عراق موظف است ظرف ۳۰ روز پس از نخستین جلسه، رئیسجمهور را انتخاب کند. انتظار میرود نشست ویژهی انتخاب رئیسجمهور روز سهشنبهی آینده، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۷ بهمن ۱۴۰۴) برگزار شود. پس از انتخاب، رئیسجمهور نامزد بزرگترین فراکسیون را مأمور تشکیل دولت جدید خواهد کرد.