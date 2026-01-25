بر لزوم توقف جنگ و خونریزی تأکید کردند

1 ساعت پیش

نماینده‌ی میر حازم، میر ایزدی‌ها، در کنفرانسی خبری ضمن اشاره به روابط تاریخی میان ایزدی‌ها و کوردهای سوریه، خواهان توقف فوری درگیری‌ها شد.

نماینده‌ی میر حازم و اعضای شورای روحانی ایزدیان، در پیامی مهم پیرامون وضعیت کوردها و ایزدی‌ها در سوریه و مناطق کوردستانی آن کشور (روژاوا)، بر لزوم توقف جنگ و خونریزی تأکید کردند.

نماینده‌ی میر حازم با اشاره به پیوندهای عمیق میان ایزدی‌ها و ملت کورد در سوریه، اظهار داشت: «روابط میان ایزدی‌ها و کوردهای سوریه رابطه‌ای تاریخی و مستحکم است. پس از آغاز درگیری‌ها در محله‌های اشرفیه و شیخ‌مقصود حلب، این روابط و همکاری‌ها تداوم یافته و تا به امروز ادامه دارد.»

نماینده‌ی میر ایزدی‌ها ضمن ابراز تأسف از قربانیان پرشمار منطقه، اعلام کرد: «ما موضعی روشن داریم و مخالف جنگی هستیم که علیه برادران کوردمان صورت می‌گیرد. بدین‌وسیله پیام پشتیبانی خود را از شهروندان کورد در مناطق کوردستانی سوریه، به‌ویژه جامعه‌ی ایزدی، اعلام می‌داریم.»

میر حازم از طرف‌های ذی‌ربط درخواست کرد که جنگ را بی‌درنگ متوقف کنند و مشکلات را از طریق گفتگو و به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز حل‌وفصل نمایند. وی تأکید کرد: «زبان جنگ جز ویرانی و آوارگی دستاورد دیگری برای ملت‌ها ندارد؛ بنابراین صلح باید به گزینه‌ی اصلی تبدیل شود.»