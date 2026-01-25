وزیر خارجه‌ی عراق: پارلمان مرجع نهایی انتخاب رئیس‌جمهور خواهد بود

5 ساعت پیش

فؤاد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه‌ی عراق فدرال، روز یکشنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۵ بهمن ۱۴۰۴)، در نشستی خبری به بررسی مسائل حساس امنیتی و سیاسی، از جمله پرونده‌ی زندانیان داعش در سوریه و موضوع انتخاب رئیس‌جمهور عراق پرداخت.

فؤاد حسین در خصوص پست ریاست‌جمهوری، ضمن ابراز نگرانی از اینکه تاکنون با اتحادیه‌ی میهنی کوردستان به توافق نهایی دست نیافته‌اند، تصریح کرد: «فهرست نهایی نامزدها شامل ۱۸ نفر است و در نهایت پارلمان عراق تصمیم می‌گیرد که از میان این نامزدها چه کسی را برای این مقام انتخاب کند.»

وزیر امور خارجه‌ی عراق اعلام کرد که موضوع زندانیان داعش مسئله‌ای «راهبردی» است و مستقیماً با امنیت ملی عراق پیوند دارد، به‌ویژه آنکه بسیاری از این زندانیان از رهبران خطرناک این گروه هستند. وی آشکار ساخت که دولت عراق با طرف سوری به توافق رسیده است تا تنها آن دسته از عناصر مسلح را که دارای تابعیت عراقی هستند، تحویل بگیرد.

فؤاد حسین در ادامه افزود: «ما برای تحویل گرفتن این افراد آماده هستیم، اما ملاحظاتی داریم و از اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا درخواست کرده‌ایم که مسئولیت انتقال و هزینه‌های مالی این فرایند را بر عهده بگیرند.» وی همچنین اشاره کرد که برای کنترل این زندان‌ها و جلوگیری از هرگونه تلاش برای فرار عناصر داعش، باید تدابیر شدیدی اتخاذ شود.

وزیر امور خارجه در پایان اطمینان داد که تدارکات گسترده‌ای در مرزهای عراق و سوریه برای مقابله با هرگونه تحرک مرتبط با این سازمان و حفظ حاکمیت ارضی عراق انجام شده است.