یازدهمین سالگرد شهادت هوجام سورچی؛ نماد مقاومت پیشمرگه در برابر داعش

هوجام سورچی ١١ سال پیش به شکلی بی‌رحمانه بە دست ترورسیت‌های داعش شهید شد

1 ساعت پیش

امروز ۱۱ سال از شهادت هوجام سورچی، پیشمرگه‌ای که در جریان نبرد آزادسازی موصل به اسارت تروریست‌های داعش درآمد و به شکلی بی‌رحمانه به شهادت رسید، می‌گذرد.

روز یکشنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۵ بهمن ۱۴۰۴)، مصادف با یازدهمین سالگرد شهادت هوجام سورچی است. شهید هوجام عبدالرحمان خضر سورچی، در سال ۱۹۷۰ در روستای «برده‌سور» از توابع بخش «روویا» در شهرستان «بردرش» متولد شد.

وی از سال ۱۹۹۱ به صفوف نیروهای پیشمرگه پیوست و تا زمان اسارت در استان نینوا، به خدمت ادامه داد. تروریست‌های داعش در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵ (۵ بهمن ۱۳۹۳) این پیشمرگه را در مقابل دیدگان مردم سر بریدند. شهید هوجام به نماد ایستادگی تبدیل شده است و همه‌ساله در چنین روزی یاد و خاطره‌ی او گرامی داشته می‌شود. همچنین به منظور ارج نهادن به فداکاری‌های وی، در مارس ۲۰۱۵ (اسفند ۱۳۹۳) از پیکره‌ی او در بخش روویا پرده‌برداری شد.

شهادت هوجام سورچی در سال ۲۰۱۵ واکنش‌های گسترده‌ی بین‌المللی و داخلی را در پی داشت و موجب تقویت روحیه‌ی نیروهای پیشمرگه برای درهم‌شکستن تروریست‌ها شد. حدود دو سال پس از شهادت وی، در طی یک عملیات مشترک توسط نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان و نیروهای ائتلاف، تروریستی که مسئولیت اجرای حکم اعدام هوجام سورچی را بر عهده داشت، به نام «موفق اسعد اسکندر» مشهور به «ابوعبدالله»، کشته شد.

اکنون با گذشت ۱۱ سال، تصاویر لحظه‌ی شهادت هوجام سورچی همچنان به عنوان یکی از اسناد آشکار درنده‌خویی داعش و جان‌فشانی پیشمرگه در آرشیو جنگ علیه تروریسم باقی مانده است.