مسرور بارزانی بر لزوم احترام به کیان فدرالی اقلیم تأکید کرد

4 ساعت پیش

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در تماسی تلفنی، انتخاب نوری مالکی به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری دولت فدرال را تبریک گفت و بر لزوم احترام به کیان فدرالی اقلیم تأکید کرد.

امروز یکشنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۵ بهمن ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، طی تماسی تلفنی با نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، گفت‌وگو کرد و نامزدی وی برای تصدی پست نخست‌وزیری دولت فدرال را تبریک گفت.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی ضمن تبریک این انتخاب، برای نوری مالکی آرزوی موفقیت کرد. وی ابراز امیدواری نمود که این انتخاب سرآغاز مرحله‌ای جدید برای خدمت به تمام شهروندان عراق و حل‌وفصل مشکلات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر پایه‌ی قانون اساسی و با رعایت احترام به کیان فدرالی اقلیم کوردستان باشد.

شایان ذکر است که چارچوب هماهنگی روز شنبه، ۲۴ ژانویه (۴ بهمن)، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نوری مالکی را به‌عنوان نامزد رسمی این ائتلاف برای پست نخست‌وزیری آینده‌ی عراق برگزیده است.