تداوم امدادرسانی دولت اقلیم کوردستان به روژآوا

نخستین محموله‌ی کمک‌ها به کوبانی رسید

2 ساعت پیش

بنیاد خیریه‌ی بارزانی و مقامات اربیل از گسترش دامنه‌ی کمک‌های بشردوستانه به مناطق کوردستانی در سوریه (روژآوا) خبر دادند؛ بر این اساس، ضمن ارسال کاروان‌های جدید از اربیل، توزیع سوخت مدارس و مواد غذایی در شهرهای مختلف آغاز شده و نخستین محموله‌ی کمک‌ها نیز وارد شهر کوبانی شده است.

موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی، روز یکشنبه، ۲۵ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۵ بهمن ۱۴۰۴)، طی کنفرانسی خبری در شهر قامشلو، جزئیات اقدامات انجام‌ شده در روژآوای کوردستان را تشریح کرد. وی ضمن اشاره به وضعیت دشوار معیشتی در این مناطق به دلیل بحران‌های اقتصادی و محاصره، اعلام کرد که بر اساس توصیه‌های پرزیدنت بارزانی و با حمایت مردم کوردستان، روند ارسال کمک‌ها با جدیت ادامه دارد.

موسی احمد در این‌باره اظهار داشت: «تاکنون ۱۱۴ کامیون کمک‌رسانی وارد منطقه شده‌اند که هر کامیون حاوی ۱۲ تن اقلام ضروری است. خوشبختانه امروز نخستین کاروان کمک‌های ما به شهر کوبانی می‌رسد که این امر نتیجه‌ی تلاش‌های مستمر پرزیدنت بارزانی از طریق مقر بارزانی و رایزنی‌های دیپلماتیک برای یاری رساندن به مردم این شهر است.»

تأمین سوخت مدارس و خدمات بهداشتی

رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی در ادامه‌ی سخنان خود به تأمین انرژی برای مراکز آموزشی اشاره و تصریح کرد: «به فرمان مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، سوخت مورد نیاز (گازوئیل) برای ۸۱ مدرسه تأمین شده است. هم‌زمان، ۳۰ مدرسه‌ی دیگر بسته‌های بهداشتی و غذایی دریافت کرده‌اند که هر بسته شامل ۲۲ قلم کالای ضروری است.»

بر اساس آمارهای ارائه‌ شده توسط این مقام مسئول، تنها در روز گذشته ۵۸۲۷ خانوار (معادل ۳۴۲۲۷ شهروند) از این کمک‌ها بهره‌مند شده‌اند. در بخش بهداشت و درمان نیز تیم‌های مستقر، ۱۳۶۷ بیمار را مداوا کرده‌اند و روزانه ۳۵۰۰ وعده‌ی غذای گرم میان نیازمندان توزیع می‌گردد. همچنین علاوه بر فعالیت ۱۵۰ کارمند بنیاد و هلال احمر کوردی، زمینه‌ی اشتغال برای ۲۰۰ جوان بومی جهت همکاری در این پروژه فراهم شده است.

موسی احمد همچنین از دیدار با نمایندگان سازمان ملل متحد خبر داد و گفت: «سازمان ملل ضمن ابراز شگفتی از کیفیت و تنوع کمک‌ها، وعده‌ی هماهنگی کامل برای رساندن اقلام به تمامی مناطق را داده است.»

نقش فعال اربیل و بخش خصوصی در پشتیبانی از کمپین

هم‌زمان با توزیع کمک‌ها در روژآوا، امید خوش‌ناو، استاندار اربیل، در کنفرانسی خبری در پایتخت اقلیم کوردستان، از ارسال محموله‌های جدید خبر داد.

استاندار اربیل با اشاره به نقش کلیدی اتاق بازرگانی و صنایع اربیل در این کمپین گفت: «امروز ۱۶ کامیون دیگر حامل اقلام ضروری به سمت روژآوای کوردستان روانه شدند. علاوه بر کمک‌های کالایی، اتاق بازرگانی مبلغ ۵۰ میلیون دینار وجه نقد را نیز به تیم‌های مربوطه تحویل داده است تا در محل مورد نظر هزینه شود.»

امید خوش‌ناو تأکید کرد که تیم‌های بنیاد خیریه‌ی بارزانی هم‌اکنون در داخل خاک روژآوای کوردستان مشغول امدادرسانی هستند و کمپین جمع‌آوری کمک‌ها در اربیل تا تحقق کامل اهداف بشردوستانه ادامه خواهد داشت.

پیشینه‌ی کمک‌ها و مسیرهای ارتباطی

ذکر است که گذرگاه مرزی «پیشخابور – سمیلکا» به عنوان تنها مسیر اصلی دولت اقلیم کوردستان برای انتقال کمک‌های بشردوستانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنیاد خیریه‌ی بارزانی پیش از این و به‌ویژه پس از زلزله‌ی فوریه‌ی ۲۰۲۳، نقشی راهبردی در ارسال کاروان‌های بزرگ شامل غذا، دارو و تجهیزات به شهرهای عفرین، جندریس و قامشلو ایفا کرده است و اکنون کوبانی نیز تحت پوشش این کمک‌ها قرار گرفته است.