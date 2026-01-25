گشایش دو گذرگاه انسانی در حلب و حسکه برای امدادرسانی به کوبانی
دو گذرگاه در استانهای حلب و حسکه گشوده میشوند
وزارت دفاع سوریه از برنامهریزی برای گشایش دو گذرگاه انسانی جدید در استانهای حلب و حسکه خبر داد
وزارت دفاع سوریه روز یکشنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۵ بهمن ۱۴۰۴)، اعلام کرد که دو گذرگاه انسانی در حلب و حسکه بازگشایی میشوند.
ادارهی اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت دفاع سوریه به خبرگزاری رسمی این کشور (سانا) اعلام کرده است که ارتش عربی سوریه با هماهنگی استانداریهای حسکه و حلب، در حال تدارک برای گشایش این دو گذرگاه جدید است. این وزارتخانه اشاره کرد که افتتاح این گذرگاهها در مرحلهی آمادهسازی قرار دارد و زمان و مکان دقیق آن پس از تکمیل تمامی اقدامات و تدارکات لازم، رسماً اعلام خواهد شد.
همزمان با این اقدام، کمیتهی مرکزی پاسخگویی به بحران حلب، با هماهنگی سازمان ملل متحد، کاروان بزرگی از کمکهای بشردوستانه را روانهی کوبانی کرد. بر اساس اطلاعات دریافتی، این کاروان شامل ۲۴ کامیون حامل مقادیر زیادی تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و ملزومات لجستیکی برای ساکنان منطقه است.