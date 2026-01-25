ستاو آسو: در مدت سه روز ۲۱۰ میلیون دینار به عنوان کمک مالی برای غرب کوردستان جمعآوری شده است
اربیل (کوردستان۲۴) – ستاو آسو، مسئول دفتر بنیاد خیریه بارزانی در اربیل، اعلام کرد که مرحله اول کارزار جمعآوری کمک برای غرب کوردستان، با موفقیت انجام شده است.
ستاو آسو، به کوردستان۲۴ گفت: فقط در سه روز اول کارزار، در شهر اربیل مبلغ ۲۱۰ میلیون دینار به عنوان کمک مالی جمعآوری شده است. همچنین حدود ۴۰ کامیون باری که حامل نیازمندیها و کمکهای بشردوستانه مختلف هستند، به مناطق آسیبدیده غرب کوردستان فرستاده شدهاند.
مسئول دفتر بنیاد خیریه بارزانی در اربیل، استقبال گسترده مردم و افراد خیّر در پایتخت اقلیم کوردستان که با روحیه قوی ملیگرایانه در کارزار مشارکت کردهاند را مورد توجه قرار داد و گفت که کمکها شامل مقادیر بسیاری از نیازمندیهای اولیه، از جمله خوراک، لباس زمستانی و دارو بوده که به صورت منظم در کامیونها بارگیری شدهاند تا در اسرع وقت به دست خانوادههای آسیبدیده برسند که در اثر تحولات اخیر در وضعیت دشواری قرار گرفتهاند.
بنیاد خیریه بارزانی، به عنوان بزرگترین سازمان بشردوستانه در اقلیم کوردستان، همچنان در وضعیتهای بحرانی به کمک آسیبدیدگان بخشهای دیگر کوردستان شتافته است. این کارزار در شهر اربیل بخشی از تلاشهای گسترده بنیاد خیریه بارزانی برای ممانعت از وقوع فاجعه انسانی در غرب کوردستان است. جمعآوری سریع مبلغ قابل توجه کمکهای مالی و روانه کردن ۴۰ کامیون باری حامل کمک بشردوستانه در مدت زمانی کوتاه، نشاندهنده اعتماد بسیار مردم به بنیاد خیریه بارزانی و عمق روابط انسانی بین مردم اقلیم کوردستان و غرب کوردستان در شرایط حساس است.
ب.ن