واشنتن به بغداد هشدار داد: تأکید بر حفظ منافع عالی عراق و استقلال سیاسی

2 ساعت پیش

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، در گفتگو با محمد شیاع سودانی بر لزوم دوری عراق از مناقشات منطقه‌ای و اولویت دادن به منافع ملی تأکید کرد و نسبت به پیامدهای نفوذ خارجی بر روابط دوجانبه هشدار داد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، در تماسی تلفنی با محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، بر اهمیت حفظ استقلال تصمیم‌گیری سیاسی در عراق تأکید کرد.

روبیو هشدار داد که هرگونه انحراف از اولویت‌بخشی به منافع ملی عراق و درگیر کردن این کشور در مناقشات منطقه‌ای، تأثیرات منفی بر آینده‌ی روابط میان بغداد و واشنتن خواهد داشت.

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا اعلام کرد که در این گفتگو، شراکت راهبردی میان دو کشور مورد بحث قرار گرفته است. طرف آمریکایی خاطرنشان کرد که موفقیت حکومت عراق در گرو دوری از فشارهای خارجی است، چرا که این فشارها مانعی در برابر توسعه‌ی همکاری‌های اقتصادی و سیاسی سودمند برای طرفین خواهد بود.

یکی دیگر از محورهای اصلی گفتگو، پرونده‌ی امنیتی و سرنوشت زندانیان داعش بود. عراق با بازگرداندن حدود ۷ هزار چریک و سرکرده‌ی ارشد داعش که پیشتر در زندان‌های سوریه بودند، موافقت کرده است.

در همین راستا، فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، خواستار هماهنگی فشرده میان وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و دستگاه‌های امنیتی برای بازجویی و محاکمه‌ی این متهمان بر اساس قوانین ملی و استانداردهای بین‌المللی شده است.

منابع دیپلماتیک فاش کردند که آمریکا نگرانی خود را نسبت به وضعیت مالی و امنیت درآمدهای نفتی عراق که در بانک فدرال نیویورک نگهداری می‌شود، به مقامات ارشد عراقی ابلاغ کرده است.

واشنتن تصریح کرده است که ثبات مالی عراق به ماهیت طرف‌های مشارکت‌کننده در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و حکومتی وابسته است؛ به‌ویژه گروه‌هایی که برنامه‌های منطقه‌ای را بر منافع ملی ارجحیت می‌دهند.

این تحرکات دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و دولت وی از طریق واسطه‌ها پیام‌های هشدارآمیز متعددی را به رهبران عراق ارسال کرده‌اند تا از هرگونه مداخله‌ی خارجی که موجب تضعیف نهادهای دولتی یا به خطر افتادن شریان‌های حیاتی مالی کشور شود، جلوگیری کنند.