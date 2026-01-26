کوبانی در سایه‌ی تهدید فاجعه‌ی انسانی و هشدارهای امنیتی

1 ساعت پیش

هم‌زمان با یازدهمین سالگرد شکست داعش در کوبانی، فرماندهی نیروهای پشتیبانی یک بر نقش تاریخی پرزیدنت بارزانی و نیروی پیشمرگه در این پیروزی تأکید کرد.

این در حالی است که گزارش‌های میدانی از وقوع فاجعه‌ی انسانی در این شهر حکایت دارند و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک نسبت به پیامدهای جهانی بی‌ثباتی در مناطق کوردستانی هشدار می‌دهند.

نقش تاریخی پیشمرگه و فرمان پرزیدنت بارزانی

فرماندهی نیروهای پشتیبانی یک، امروز دوشنبه، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن ۱۴۰۴)، با صدور بیانیه‌ای به مناسبت یازدهمین سالگرد آزادسازی کوبانی، یاد و خاطره‌ی این حماسه‌ی تاریخی را گرامی داشت. در این بیانیه تأکید شده است که افسران و پیشمرگه‌های این نیرو افتخار می‌کنند که بر اساس فرمان پرزیدنت بارزانی، نقشی تعیین‌کننده و تاریخی در کمک به خواهران و برادران خود در غرب کوردستان ایفا کردند.

این فرماندهی تصریح کرده است که مشارکت نیروهای پیشمرگه در آزادسازی و حفاظت از کوبانی، اثبات‌کننده‌ی این واقعیت بود که پیشمرگه حافظ واقعی خاک کوردستان در هر نقطه‌ای است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اگرچه بدخواهان کورد همچنان با همان ذهنیت گذشته در تلاش برای اشغال مناطق کوردستانی هستند، اما پرزیدنت بارزانی به‌صورت مداوم و بی‌وقفه با کشورهای تصمیم‌گیرنده و مقامات غرب کوردستان در ارتباط است تا امنیت خاک و مردم این بخش از کوردستان تضمین شود.»

در این سالگرد، یاد شهید قهرمان «زیروان اکرم» که خون پاکش در خاک کوبانی با خاک میهن درآمیخت و به سپری پولادین در برابر تروریست‌های داعش تبدیل شد، گرامی داشته شد.

کوبانی در محاصره؛ خطر فاجعه‌ی انسانی و کمبود امکانات

در حالی که یازده سال از آن پیروزی بزرگ می‌گذرد، شهر کوبانی اکنون در وضعیت محاصره‌ی شدید و در آستانه‌ی یک فاجعه‌ی انسانی قرار دارد. دکتر بختیار مدرس، که از داخل شهر کوبانی با رسانه‌ها گفت‌وگو می‌کرد، وضعیت زندگی مردم را «ترور روانی» توصیف کرد.

به گفته‌ی وی، سرمای زمستان، نبود سوخت و قطع برق، شرایط را برای ساکنان و بیش از ۱۰۰ هزار آواره‌ای که در مدارس و اماکن عمومی پناه گرفته‌اند، غیرقابل‌تحمل کرده است. دکتر مدرس افزود: «ذخایر دارویی در بیمارستان‌ها رو به اتمام است و اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، با فاجعه‌ای بزرگ روبه‌رو خواهیم شد.»

وی با اشاره به ناکافی بودن کمک‌های بین‌المللی تصریح کرد که محموله‌ی کمکی سازمان ملل تنها پاسخگوی نیاز ۲ هزار نفر بوده است، در حالی که چشم امید مردم منطقه اکنون به یاری‌رسانی بنیاد خیریه‌ی بارزانی دوخته شده است. دکتر مدرس همچنین در پیامی صلح‌طلبانه، از تمام مولفه‌های سوریه، به‌ویژه اعراب، دعوت کرد تا با کنار گذاشتن زبان جنگ، برای همزیستی مسالمت‌آمیز تلاش کنند.

هشدار امنیتی و تحولات سیاسی جدید در سوریه

نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) نیز در بیانیه‌ای جداگانه، ضمن توصیف نبرد کوبانی به عنوان نقطه‌ی عطفی در شکست ایدئولوژیک و اخلاقی داعش، نسبت به تلاش‌های جدید برای بی‌ثبات‌سازی منطقه هشدار دادند. فرماندهی کل هسد اعلام کرد: «هرگونه ناامنی در شمال و شرق سوریه، تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه و جهان محسوب می‌شود.»

این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۸ دی ۱۴۰۴)، توافق‌نامه‌ی جدیدی میان دولت سوریه و هسد با حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امضا شد. هدف از این توافق، آتش‌بس و یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای مقابله با هسته‌های باقی‌مانده‌ی داعش عنوان شده است.

شایان ذکر است که اداره‌ی جدید سوریه به ریاست احمد شرع، پس از سقوط رژیم بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)، قدرت را در دست گرفته است؛ با این حال، مناطق شمالی و شرقی همچنان شاهد تنش‌های نظامی و عملیات‌های پراکنده هستند که نیازمند توجه فوری جامعه‌ی جهانی است.