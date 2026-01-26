بهای دلار در برابر دینار رکورد جدیدی را ثبت کرد
پیشبینی افزایش نرخ ارز؛ تداوم نوسانات در بازار دلار
سخنگوی بازار ارز در اربیل با اشاره به فشارهای سیاسی و محدودیتهای مالی جدید، از احتمال عبور نرخ دلار از مرز ۱۵۳ هزار دینار خبر داد.
کیفی محمد، سخنگوی بازار مبادلات ارزی، روز دوشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن ۱۴۰۴) در گفتوگویی اختصاصی با کوردستان۲۴، دلایل افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراق را تشریح کرد و اظهار داشت که فشارهای سیاسی و تشدید دستورالعملهای مالی تأثیر مستقیمی بر بازار گذاشته است.
عوامل اصلی افزایش نرخ ارز:
به گفتهی کیفی محمد، سه عامل کلیدی منجر به گرانی دلار شده است:
۱. سختگیری در پلتفرم ارزی: دستورالعملهای پلتفرم مبادلات بسیار سختگیرانه شده است که مانع از دسترسی آسان بازرگانان به میزان دلار مورد نیاز میشود.
۲. فشارهای واشنتن: ایالات متحده فشارهای خود را بر دولت عراق افزایش داده و خواستار دور کردن شبهنظامیان از مراکز تصمیمگیری است؛ موضوعی که بر ثبات بازار تأثیر منفی گذاشته است.
۳. سیاستهای رئیسجمهور آمریکا: رویکرد رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه «حفاظت از هر کشوری منوط به پرداخت هزینه است»، به عنوان نوعی تجارت سیاسی نگریسته میشود که بر بازارهای مالی سایه افکنده است.
سخنگوی بازار ارز اعلام کرد که نرخ ۱۰۰ دلار به ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ دینار رسیده است، اما پیشبینی میشود این نرخ ثابت نماند. وی افزود: «احتمال زیادی وجود دارد که قیمتها افزایش یابد و در ساعات آینده به ۱۵۳ هزار دینار برسد.»
کیفی محمد در پایان خاطرنشان کرد که بازرگانان به دلیل تعهدات مالی و بدهیهای خود، ناچار به خرید دلار با هر قیمتی هستند و این مسئله تقاضا را افزایش داده و منجر به بالا رفتن نرخ ارز شده است.