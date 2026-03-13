واشنگتن از محمد شیاع سودانی خواست فوراً گروه‌های میلیشیایی تروریستی را منحل کند

واشنگتن با محکومیت حملات به اقلیم کوردستان، از محمد شیاع سودانی خواست فوراً گروه‌های میلیشیایی تروریستی را منحل و از خاک عراق محافظت کند.

وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده در گفتگو با رسانه‌ی «کوردستان۲۴» اعلام کرد که حملات مکرر جمهوری اسلامی ایران و میلیشیاهای وابسته به تاران به زیرساخت‌های دیپلماتیک، نظامی و غیرنظامی در سراسر عراق و به‌ویژه اقلیم کوردستان را به تندترین شکل محکوم می‌کند.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، در تماس تلفنی مورخ ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴) با محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، پیامی تعیین‌کننده را ابلاغ کرده است. روبیو در این گفتگو تأکید کرده است که دولت عراق وظیفه‌ی مستقیم دارد تضمین کند که خاک این کشور به پایگاهی برای تهدید منافع آمریکا و ثبات منطقه تبدیل نشود. واشنگتن خواستار اقدامات فوری و عملی برای توقف دائمی حملات این گروه‌ها شده است.