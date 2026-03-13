هدف قرار گرفتن پایگاه نظامی «کی-وان» در کرکوک
منابع خبری در کرکوک از حملهی دو پهپاد به پایگاه نظامی «کی-وان» در کرکوک خبر دادند
خبرنگار «کوردستان۲۴» گزارش داد که در ساعت ۲۰:۳۵ شامگاه جمعه ۱۳ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند ۱۴۰۴)، پایگاه نظامی «کی-وان» در استان کرکوک هدف حملهی دو پهپاد قرار گرفته است.
این پایگاه محل استقرار ارتش عراق، نیروهای مبارزه با تروریسم و همچنین مقر موقت نیروهای ائتلاف بینالمللی (شامل نیروهای ویژهی آمریکا و فرانسه) است.
طبق گزارشهای اولیه، این حمله خسارات جانی یا مادی در پی نداشته است، زیرا در زمان حادثه هیچیک از سربازان خارجی در محل حضور نداشتند. یکی از پهپادها در محوطهی خالی داخل پایگاه و پهپاد دوم در زمینهای کشاورزی اطراف روستای «کومبتلر» سقوط کرده است.