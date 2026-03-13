وعدهی سودانی به مکرون برای پیگیری حملهی پهپادی به نیروهای فرانسوی
سودانی از آغاز تحقیقات گسترده دربارهی حمله به سربازان فرانسوی در استان اربیل خبر داد
نخستوزیر عراق در گفتگو با رئیسجمهور فرانسه از آغاز تحقیقات گسترده دربارهی حمله به سربازان فرانسوی در استان اربیل خبر داد.
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، روز جمعه ۱۳ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند ۱۴۰۴)، در تماسی تلفنی با ایمانوئل مکرون، آخرین تحولات منطقه و تلاشها برای توقف درگیریها میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را بررسی کرد. سودانی ضمن ابراز تسلیت بابت کشته شدن سرباز فرانسوی در اربیل، متعهد شد که نتایج تحقیقات برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی بهسرعت پیگیری شود.
نخستوزیر عراق در این گفتگو همچنین حملات به نیروهای حشدالشعبی را محکوم کرد و آن را اقدامی در راستای برهم زدن صلح اجتماعی و حاکمیت ملی دانست. در مقابل، مکرون بر نقش کلیدی عراق در نزدیککردن دیدگاههای منطقهای و تثبیت ثبات در خاورمیانه تأکید کرد.