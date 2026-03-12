وزیر نفت عراق: مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت فعال میشوند
عراق در صدد فعالسازی صادارات نفت از طریق بندر جیهان است
حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، از تدوین طرحی راهبردی برای مدیریت بحران انرژی و مقابله با تبعات انسداد تنگهی هرمز خبر داد و تأکید کرد که بغداد به دنبال مسیرهای نوین برای انتقال نفت به بازارهای جهانی است.
حیان عبدالغنی روز پنجشنبه، ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۱ اسفند ۱۴۰۴)، اعلام کرد با توجه به توقف صادرات نفت از مسیرهای جنوبی، عراق در آستانهی امضای توافقی برای ازسرگیری صادرات از طریق لولهی جیهان ترکیه است. وی همچنین از فعالسازی طرحی برای انتقال روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام با استفاده از تانکرهای نفتکش به مقاصد ترکیه، سوریه و اردن خبر داد.
وزیر نفت عراق با اشاره به اینکه ۹۰ درصد درآمد کشور از فروش نفت تأمین میشود، تأکید کرد که میزان تولید فعلی بر روی ۱.۴ میلیون بشکه در روز تثبیت شده است. وی اطمینان داد که پالایشگاههای کشور با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند و مشکلی در تأمین سوخت، گاز مایع و نیازهای داخلی وجود ندارد. این اقدامات در چارچوب برنامهی راهبردی دولت عراق برای مقابله با شرایط جدید حاکم بر تنگهی هرمز صورت میگیرد.