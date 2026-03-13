«سرمایهگذاران نگران بروز بحرانی گسترده هستند»
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز جمعه ۱۳ مارس، قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار افزایش یافت و اکثر بازارهای سهام پس از آنکه رهبر ایران خواستار مسدود ماندن تنگه حیاتی هرمز و باز شدن جبهههای جدید در جنگ علیه ایالات متحده و اسرائیل شد، سقوط کردند.
با نزدیک شدن به سومین هفته درگیری و عدم وجود هیچ نشانهای از پایان آن، سرمایهگذاران به طور فزایندهای نگران بحرانی گسترده هستند که میتواند تورم را افزایش داده و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
تهران این هفته تأسیسات انرژی در حوزه خلیج را هدف قرار داده است، کشتیهایی در نزدیکی عراق مورد اصابت قرار گرفتهاند، مخازن سوخت در بحرین مورد حمله قرار گرفتهاند و پهپادهایی به میادین نفتی عربستان سعودی شلیک شدهاند.
تهران روز پنجشنبه هشدار داد که اگر زیرساختهای انرژی و بنادر ایران مورد هدف قرار گیرند، "نفت و گاز منطقه را به آتش خواهد کشید."
سید مجتبی خامنهای، رهبر جدید ایران، در اولین اظهارات عمومی خود، گفت که تنگه هرمز - که یک پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکند - باید عملاً بسته بماند.
خامنهای در پیامی که توسط مجری تلویزیون دولتی خوانده شد، گفت: «قطعاً باید از اهرم مسدود کردن تنگه هرمز استفاده شود.»
وی افزود: «مطالعاتی در مورد باز کردن جبهههای دیگر که دشمن تجربه کمی دارد و بسیار آسیبپذیر خواهد بود، انجام شده است و فعال شدن آنها در صورت ادامه وضعیت جنگی رخ خواهد داد.»
قیمت نفت خام روز پنجشنبه بیش از نه درصد افزایش یافت و برنت برای اولین بار از سال ۲۰۲۲، زمانی که روسیه حمله خود را به اوکراین آغاز کرد، به بالای ۱۰۰ دلار رسید. برنت از زمان آغاز جنگ خاورمیانه در ۲۸ فوریه حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. در اوایل امروز جمعه نیز در همین سطح باقی ماند.
آژانس بینالمللی انرژی روز پنجشنبه اعلام کرد که این جنگ «بزرگترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت را ایجاد میکند».
ایافپی/ب.ن