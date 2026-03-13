جزئیات حمله‌ی پهپادی به نیروهای فرانسوی از زبان سیروان بارزانی

سیروان بارزانی: هنگام حمله‌ی تروریستی، نیروهای پیشمرگه مشغول مبارزه با داعش بودند

مسئول محور ششم نیروی پیشمرگه اعلام کرد که در پی حمله‌ی سه پهپاد انتحاری به مواضع نیروهای فرانسوی، یک سرباز کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

سیروان بارزانی، مسئول محور ششم نیروی پیشمرگه (گویر - مخمور)، روز جمعه ۱۳ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند ۱۴۰۴) جزئیات حمله‌ی شب گذشته را تشریح کرد. وی اظهار داشت که این حمله‌ی تروریستی در حالی انجام شده که نیروهای فرانسه و پیشمرگه در هماهنگی کامل با ارتش عراق در حال نبرد با بقایای داعش برای تثبیت امنیت منطقه بودند.

سیروان بارزانی با بی‌معنا خواندن این هجمه تأکید کرد: «نه نیروی پیشمرگه و نه نیروهای فرانسوی، بخشی از تنش‌ها و درگیری‌های جاری در منطقه نیستند.» وی این اقدام را عاملی برای بی‌ثباتی بیش‌تر کشور توصیف کرد و مراتب تسلیت خود را به خانواده‌ی قربانیان ابلاغ نمود.

 

 
مصطفی ابراهیم ,