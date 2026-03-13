رایزنی تلفنی نچیروان  بارزانی و ایمانوئل مکرون

رئیس اقلیم کوردستان خواستار اقدام قاطع بغداد علیه گروه‌های مسلح شد

2 ساعت پیش

نچیروان بارزانی در تماس با رئیس‌جمهور فرانسه، ضمن تسلیت بابت جان‌باختن سرباز فرانسوی در مخمور، خواستار اقدام قاطع بغداد علیه گروه‌های مسلح شد.

ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز جمعه ۱۳ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند ۱۴۰۴)، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، با ایمانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تماس تلفنی برقرار کرد. در این گفتگو، نچیروان بارزانی حمله‌ی تروریستی به پایگاه مشترک نیروهای پیشمرگه و نیروهای فرانسوی در مرز مخمور را که منجر به کشته شدن یک افسر بلندپایه‌ی فرانسوی و مجروح شدن تعدادی دیگر شد، به‌شدت محکوم کرد.

رئیس اقلیم کوردستان ضمن ابراز همدردی با ملت و دولت فرانسه، از حمایت‌های راهبردی پاریس در مقابله با تروریسم قدردانی کرد. وی تصریح کرد که دولت عراق باید به مسئولیت‌های خود در شناسایی و مجازات عاملان این حملات عمل کند تا روابط بین‌المللی عراق بیش از این به مخاطره نیفتد. مکرون نیز با قدردانی از همدردی مردم کوردستان، بر تداوم حمایت همه‌جانبه‌ی کشورش از اقلیم کوردستان تأکید کرد.