3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها – دم‌پارتی، در یک کنفرانس خبری خواستار پایان دادن به محاصره غرب کوردستان شد و گفت‌وگو را تنها راه‌حل برای مسائل سوریه دانست.

امروز دوشنبه ۲۶ ژانویه، عایشه‌گُل دوغان، سخنگوی دم‌پارتی، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: ضروری است که در اسرع وقت محاصره غرب کوردستان پایان یابد.

او تاکید کرد که خواست و هدف آنها برقراری صلح در سراسر منطقه است.

سخنگوی دم‌پارتی با اشاره به تنش در سوریه، گفت: مسائل سوریه فقط از راه گفت‌وگو قابل حل هستند.

ب.ن