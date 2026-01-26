سخنگوی دمپارتی خواستار پایان دادن به محاصره غرب کوردستان شد
اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلقها – دمپارتی، در یک کنفرانس خبری خواستار پایان دادن به محاصره غرب کوردستان شد و گفتوگو را تنها راهحل برای مسائل سوریه دانست.
امروز دوشنبه ۲۶ ژانویه، عایشهگُل دوغان، سخنگوی دمپارتی، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: ضروری است که در اسرع وقت محاصره غرب کوردستان پایان یابد.
او تاکید کرد که خواست و هدف آنها برقراری صلح در سراسر منطقه است.
سخنگوی دمپارتی با اشاره به تنش در سوریه، گفت: مسائل سوریه فقط از راه گفتوگو قابل حل هستند.
ب.ن